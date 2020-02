„Leichtes Unwohlsein“ : Papst hustet: Offizielle Audienzen abgesagt

Papst Franziskus sagte eine Veranstaltung in Rom wegen „leichtem Unwohlsein“ ab. Foto: Gregorio Borgia/AP/dpa.

Rom Papst Franziskus hustet weiter. Nachdem das Kirchenoberhaupt schon am Donnerstag Termine abgesagt hatte, wurden jetzt weitere Audienzen verschoben.

Papst Franziskus hat nach einer offensichtlichen Erkältung weitere Termine abgesagt. Nachdem er am Vortag schon wegen „leichtem Unwohlsein“ bei einer Veranstaltung in Rom fehlte, wurden am Freitag die offiziellen Audienzen verschoben.