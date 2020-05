Normalisierung : Österreich und Nachbarn planen Grenzöffnung ab Mitte Juni

Hinweisschild an der Grenze zwischen Österreich und Ungarn bei Nickelsdorf. Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa

Wien/Prag Zwischen Prag, Wien und Bratislava könnte schon bald wieder Reisefreiheit herrschen. Die Regierungen planen eine Art „Mini-Schengen“. Was die Grenze zwischen Tschechien und Deutschland angeht, gibt es noch Fragezeichen.

„Wir sind übereingekommen, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen wollen und dass wir Ungarn mit an Bord nehmen“, sagte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Dienstag nach einer Videokonferenz mit seinen Amtskollegen in Prag und Bratislava, Tomas Petricek und Ivan Korcok. Es werde intensiv daran gearbeitet, mit diesen Staaten zur vollen Reisefreiheit zurückzukehren, wie sie vor der Coronavirus-Pandemie geherrscht hatte.