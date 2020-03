Coronavirus : Österreich kontrolliert ab Mitternacht Grenze zu Deutschland

Der Grenzübergang an der Bundesstraße 308 von Oberjoch in Richtung Schattwald (Österreich) ist nun auch für Fußgänger gesperrt. Foto: Benjamin Liss/dpa.

Wien Die Abschottung der einzelnen europäischen Länder schreitet weiter voran. Nachdem Deutschland seit Montag die Grenze zu Österreich kontrolliert, zieht die Alpenrepublik nun nach.

Österreich kontrolliert ab Donnerstag, 00.00 Uhr, aufgrund der Ausbreitung des neuen Coronavirus die Grenze zu Deutschland. Das bestätigte ein Sprecher des österreichischen Innenministeriums am Mittwoch in Wien.

Deutschland hat an den Übergängen zu Österreich und anderen Ländern bereits am Montag mit Grenzkontrollen begonnen. Damit soll eine rasante Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verhindert und die Zahl der Infizierten und Toten kleingehalten werden. An einigen Grenzübergängen bildeten sich aufgrund der Kontrollen vor allem am Montag lange Staus.