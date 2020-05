„Das stellt Watergate in den Schatten“ : Obamagate: Was steckt hinter Trumps Verschwörungstheorie?

Washington US-Präsident Donald Trump verbreitet vage Verschwörungstheorien über seinen Vorgänger Barack Obama. Er habe sich eines Verbrechens schuldig gemacht, das schlimmer als Watergate sei. Was steckt dahinter?

Kaum war er von seinem Vorgänger kritisiert worden, konterte US-Präsident Donald Trump auch schon mit einem Tweet. Diesmal mit einem einzigen Wort, allerdings in Großbuchstaben. „OBAMAGATE!“, schrieb er, nachdem Barack Obama im Video-Grußwort für eine Uni-Abschlussfeier angemerkt hatte, diese Pandemie habe der Überzeugung ein Ende gesetzt, wonach „Leute, die in der Verantwortung stehen, wissen, was sie tun“. Die Replik: „OBAMAGATE!“

Folgt man Trump, hat sich sein Vorgänger eines Verbrechens schuldig gemacht, das angeblich sogar Watergate in den Schatten stellt, den Skandal, der Richard Nixon 1974 zum Rücktritt zwang. Details nennt er kaum, was er stattdessen schürt, ist eine Art Generalverdacht. Demnach soll Obama seine letzten Wochen im Oval Office hauptsächlich damit verbracht haben, Fallstricke für seinen Nachfolger auszulegen.

Trump sollte stolpern, das Establishment wollte sich rächen an einem Außenseiter, dem es den Wahlsieg nicht gönnte. In der Komplott-Theorie war es Obama, der die Strippen zog, als das FBI der Frage nachging, ob das Team des Wahlsiegers geheime Absprachen mit Russland traf. „Das größte politische Verbrechen der amerikanischen Geschichte, mit großem Abstand“, twitterte Trump vor ein paar Tagen, während er seinen 80 Millionen Followern einen Podcast des konservativen Moderators Buck Sexton ans Herz legte. Sexton, ein ehemaliger CIA-Analyst, hatte von dem Versuch Obamas gesprochen, die Arbeit der neuen Regierung zu sabotieren.

Trump macht kaum Angaben zu dem vermeintlichen Skandal um Obama

Wird Trump zumindest ansatzweise konkret, spielt er an auf die Causa Michael Flynn, auf Telefonate, die sein designierter Sicherheitsberater im Dezember 2016 mit Sergej Kisljak, dem russischen Botschafter, führte. Nachdem das Kabinett Obamas Sanktionen gegen Russland verhängt hatte, riet Flynn dazu, von einer Retourkutsche abzusehen: Demnächst werde man ohnehin alles auf den Prüfstand stellen. Da Telefonate russischer Botschafter in Washington von der National Security Agency offenbar lückenlos abgehört werden, war bald auch das Weiße Haus informiert. Und da der Name des damaligen Gesprächspartners Kisljaks in der Abschrift geschwärzt war, gaben hohe Regierungsmitarbeiter Anweisung, ihn offenzulegen. In der Folge begann das FBI gegen Flynn zu ermitteln.