Kommentar : Null Respekt

Meinung Washington Donald Trump hat erneut rote Linien überschritten, nur diesmal eben in aller Öffentlichkeit, kommentiert Frank Herrmann.

Während die Opposition noch dabei ist, das Amtsenthebungsverfahren gegen ihn zu organisieren, bestätigt er den Kern des Verdachts, der diesem Verfahren zugrunde liegt. Während die Demokraten noch damit beschäftigt sind, die Puzzleteile der Ukraineaffäre zu einem Gesamtbild zusammenzusetzen, schreibt er schon am nächsten Kapitel der Impeachment-Saga.

Der Präsident der Vereinigten Staaten wendet sich live, vor den Augen der Welt, an ein Land, das nicht gerade bekannt ist für seine Rechtsstaatlichkeit, um Munition gegen einen Rivalen im eigenen Land zu sammeln. So absurd das auf den ersten Blick anmutet, zumal er sich damit nur selbst zu schaden scheint, so offenbart es doch auch ein klares Handlungsmuster.