Es wird weiter verhandelt : Noch nie hat eine Weltklimakonferenz so lange überzogen

Madrid Nach 36 Stunden Verhandlungsmarathon liegen die Positionen der knapp 200 Staaten für eine Abschlusserklärung der Klimakonferenz in Madrid immer noch weit auseinander. Scharfe Kritik gibt es von Seiten der internationalen Umweltschützer.

Noch nie hat eine Weltklimakonferenz ihre Beratungen so lange überzogen wie in diesem Jahr. Am Morgen wurde in Madrid weiter verhandelt - mehr als 36 Stunden nach dem ursprünglich geplanten Ende.