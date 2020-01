Ringen um Zeugenaussagen : Neue Runde von Anklage-Plädoyers im Impeachment-Verfahren

Das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump geht in die nächste Runde. Foto: J. Scott Applewhite/AP/dpa.

Washington Noch bis Freitag haben die Ankläger im Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten Zeit, ihre Vorwürfe vorzutragen. Lassen sich die republikanischen Senatoren von den Argumenten beeindrucken?

Das Team aus sieben demokratischen Kongressabgeordneten hat noch bis diesen Freitag Zeit, den Senatoren die beiden Anklagepunkte gegen Trump in dem Impeachment-Verfahren zu erläutern. Zum Auftakt der Plädoyers am Mittwoch hatte der Leiter des Teams, Adam Schiff, an das Gewissen der Senatoren appelliert und sie zur Unvoreingenommenheit aufgerufen.