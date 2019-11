Wegen Korruption vor Gericht : Netanjahus Regierungspartner stehen trotz Anklagen zu ihm

Benjamin Netanjahu, Premierminister von Israel, will trotz Korruptionsanklagen weiter machen. Foto: Oded Balilty/AP/dpa.

Tel Aviv Israels Ministerpräsident soll wegen Korruption vor Gericht. Es geht um den Vorwurf der Bestechlichkeit, Betrug und Untreue. Die Anklagen verschärfen eine anhaltende politische Krise im Land.

Der Regierungschef soll wegen Korruption vor Gericht. Das Justizministerium hatte am Donnerstagabend mitgeteilt, Netanjahu solle wegen Betrugs und Untreue sowie Bestechlichkeit angeklagt werden. Es ist das erste Mal in der Geschichte Israels, dass ein amtierender Ministerpräsident direkt vor einer Anklage steht. Die Anklagen kommen inmitten einer politischen Krise in Israel.