„Umverteilung“ von Pflichten : Nach Benedikts Buch-Affäre: Papst stellt Gänswein kalt

Rom Seine Doppelrolle für zwei Päpste wurde schon oft hinterfragt: Nun ist der Privatsekretär von Ex-Papst Benedikt, Georg Gänswein, bei Franziskus offenbar auf dem Abstellgleis. Der Vatikan formuliert das jedoch anders. „Don Giorgio“ fällt seit längerem auf.

Die Buchveröffentlichung war nur ein Beispiel in einer Reihe von Aktionen, die Gänsweins Engagement für Franziskus in Frage stellten. In einem Aufsatz für das bayerische „Klerusblatt“ gab der Alt-Papst der 68er kulturellen Revolution eine Mitschuld an Pädophilie und fuhr seinem Nachfolger in die Parade. Das geschah ausgerechnet nach dem Anti-Missbrauchs-Gipfel im Vatikan, bei der Franziskus eher die Machtstrukturen der katholischen Kirche als Verursacher für Missbrauch von Kindern sah.