Gedenkveranstaltung : Mindestens 27 Tote bei Angriff in Kabul

Mindestens 27 Tote bei Angriff in Kabul

Kabul Hochrangige Politiker treffen sich am Freitag in Kabul zu einer Gedenkveranstaltung, mit dabei ist auch der Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah. Dann eröffnen plötzlich Angreifer das Feuer.

Bei einer Gedenkveranstaltung für einen schiitischen politischen Anführer sind am Freitag im Westen der afghanischen Hauptstadt Kabul mindestens 27 Menschen getötet worden.

Nach offiziellen Angaben nahmen auch der Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah sowie hochrangige Politiker an der Veranstaltung für den prominenten Anführer der schiitischen Hasara-Gemeinschaft, Abdul Ali Masari, am Freitagmorgen teil. Alle hochrangigen Politiker sollen sich nach Angaben des Abdullah-Sprechers in Sicherheit befinden.