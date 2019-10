„Historischer Tag“ : Millionen-Kundgebung gegen Chiles Regierung

Großdemonstration gegen die Regierung in Santiago de Chile. Foto: Francisco Estrada/NOTIMEX/dpa.

Santiago de Chile Mehr als eine Million Menschen haben am Freitag auf einer Kundgebung in Santiago de Chile tiefgreifende soziale Reformen gefordert.

„Wir alle haben die Botschaft vernommen“, twitterte Präsident Sebastián Piñera am Abend. „Wir alle haben uns verändert. Mit Einigkeit und Gottes Hilfe werden wir den Weg zu einem besseren Chile für alle gehen.“ Konkrete Maßnahmen nannte er aber nicht.

Die Demonstranten marschierten ohne Zwischenfälle am Regierungsgebäude vorbei, wo sie Präsident Piñera zum Rücktritt aufforderten. Auch in Valparaíso, Punta Arenas, Viña del Mar und anderen Städten gab es Protestmärsche, an denen sich tausende Chilenen beteiligten.