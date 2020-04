Quarantäne : Migranten von „Alan Kurdi“ kommen auf anderes Schiff

Rom Auf dem deutschen Rettungsschiff „Alan Kurdi“ vor Sizilien spitzt sich die Lage zu. Jetzt hat die Küstenwache drei Migranten von Bord geholt. Über 140 andere sollen auf ein italienisches Schiff umsteigen.

Die rund 145 Migranten auf dem deutschen Rettungsschiff „Alan Kurdi“ sollen diesen Freitag auf einem italienischen Schiff in Quarantäne kommen. Dort sollten sie in der Corona-Krise vom Roten Kreuz versorgt werden, teilte das Verkehrsministerium in Rom mit.