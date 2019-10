Deutliches Signal in Richtung USA : Merkel und Macron stellen sich demonstrativ hinter Airbus

Foto: Michael Kappeler Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron.

Paris Beim Deutsch-Französischen Ministerrat in Toulouse stimmen beide Länder am Mittwoch ihre Positionen in der Klima- und Industriepolitik ab - und senden ein deutliches Signal in Richtung USA.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Knut Krohn

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron haben sich am Mittwoch bei einem Besuch von Airbus in Toulouse demonstrativ hinter den Luftfahrt- und Rüstungskonzern gestellt. Washington will diesem Freitag an Strafzölle in Milliardenhöhe auf EU-Importe verhängen, weil der europäische Flugzeugbauer rechtswidrige EU-Subventionen erhalten hatte. Betroffen sind neben Flugzeugen und Flugzeugkomponenten auch Produkte wie Käse, Schinken, Olivenöl und Wein.

Der eigentliche Grund für die Reise von Merkel und der Macron ins südfranzösische Toulouse war das Treffen des Deutsch-Französischen Ministerrats. In dem Gremium wurden unter anderem die gemeinsame Klima- und Industriepolitik sowie wichtige Verteidigungsprojekte debattiert, auch die Reaktionen Europas auf den Einmarsch türkischer Truppen war ein Thema. Deutschland und Frankreich haben die Militäraktion vehement verurteilt.

Wie groß sind die Differenzen zwischen Paris und Berlin?

Es ist bereits das zweite Treffen innerhalb weniger Tage zwischen der Kanzlerin und dem Staatspräsidenten. Bereits am Sonntag hatten sie sich im Pariser Élysée-Palast getroffen, um den am Donnerstag in Brüssel beginnenden EU-Gipfel vorzubereiten. Nach dem Gespräch versicherten sie, dass beide Länder bei wichtigen internationalen Krisen wie dem Brexit und der türkischen Militäroffensive in Syrien zusammenstehen wollen.

Beiden Seiten scheint sehr viel daran zu liegen, Einigkeit zu demonstrieren, denn zuletzt sind immer häufiger Differenzen zwischen Paris und Berlin offensichtlich geworden. Bisher letzter Streitpunkt war das Scheitern der von Macron vorgeschlagenen EU-Kommissarin Sylvie Goulard, das auch von deutschen EU-Abgeordneten zu verantworten ist.

Streit gibt es außerdem wegen des französischen Widerstands gegen den Start der EU-Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien. Die Regierung in Paris hält die bisherigen Reformfortschritte in den beiden Ländern für unzureichend und verlangt zudem eine grundsätzliche Reform des Beitrittsprozesses als Voraussetzung für die Zustimmung. Deutschland und die große Mehrheit der EU-Staaten sehen das anders.

„Ein industrielles Flaggschiff in einer Zeit wirtschaftlicher Spannungen verteidigen“

Angesichts dieser angespannten Situation war der Besuch von Merkel und Macron in Toulouse von einiger Symbolkraft. Das Unternehmen Airbus gilt als Musterbeispiel der deutsch-französischen Industriepolitik - international konkurriert der Flugzeugbauer insbesondere mit der US-Firma Boeing. Das Unternehmen steht außerdem für gemeinsame Rüstungsvorhaben - Airbus und der Flugzeugbauer Dassault arbeiten an einem europäischen Luftkampfsystem.