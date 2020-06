Unterstützung für Biden : Medien: Obama greift bei Wahlkampfauftritt Weißes Haus an

Medien: Obama greift bei Wahlkampfauftritt Weißes Haus an

Washington Barack Obama unterstützt bei einem Wahlkampfauftritt seinen ehemaligen Vize Joe Biden. Dabei teilt er ordentlich gegen die jetzige Administration aus.

Das Weiße Haus der vergangenen Jahre sei an „die Grundfesten dessen gegangen, wer wir sind und wer wir sein sollten“, zitierten US-Medien ihn übereinstimmend. Es war seine erste Wahlkampfveranstaltung mit Biden in diesem Jahr. Die Trump-Regierung suggeriere, dass „Fakten keine Rolle spielen, Wissenschaft keine Rolle spielt“ und dass es sich bei einer tödlichen Krankheit um „Fake News“ handele, sagte Obama über den Umgang mit der Corona-Pandemie.

Das Weiße Haus fördere zudem aktiv die gesellschaftliche Spaltung und betrachte manche als „echtere“ Amerikaner, so Obama. Trump und andere Regierungsvertreter nannte er nicht beim Namen. Seit Wochen kommt es in vielen US-Städten zu Demonstrationen gegen Polizeigewalt, Rassismus und soziale Ungerechtigkeit. Auslöser der Proteste ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis.