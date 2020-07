Kommentar zur Regierungsbildung in Frankreich : Macron spielt die konservative Karte

Meinung Paris Der versprochene Neuanfang ist Emmanuel Macron nicht wirklich geglückt. Er spiele die konservative Karte aus, kommentiert unser Autor.

Mit unverbrauchten Talenten in einer neuen Regierungsmannschaft wollte der Präsident den ökologischen Wiederaufbau Frankreichs in Angriff nehmen und gleichzeitig Wirtschaftskompetenz beweisen. Dabei setzt er allerdings auf erstaunlich viele alte Namen.

Schon die Präsentation des neuen Premierminister Jean Castex am Freitag zeugte von Mutlosigkeit und taktischem Kalkül. Dessen Vorgänger Èdourd Philippe musste offensichtlich gehen, weil er als Regierungschef beim Volk zuletzt wesentlich beliebter war, als der Präsident. In der Corona-Krise strahlte Philippe bei allen seinen Auftritten jene Qualitäten aus, die der Staatschef in den Augen der Franzosen so schmerzlich vermissten lässt: Ruhe, Sicherheit und Konstanz.