Sitzung des UN-Sicherheitsrats : Maas prangert Kriegsverbrechen in Syrien an

Maas prangert Kriegsverbrechen in Syrien an

New York Die Lage im syrischen Idlib spitzt sich immer weiter zu. Außenminister Maas findet im UN-Sicherheitsrat klare Worte. Eine Lösung ist trotzdem nicht in Sicht.

Die Unicef-Exekutivdirektorin Henrietta Fore zeichnete in der Sicherheitsratssitzung ein katastrophales Bild der Lage in Syrien. In den vergangenen zwei Jahren seien 2000 Kinder in den Kämpfen getötet worden. Der Bedarf an humanitärer Hilfe übertreffe die zur Verfügung stehenden Mittel bei weitem.