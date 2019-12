Syrien und Russland bomben : Luftangriffe in Syrien: Mehr als 235.000 Menschen flüchten

Luftangriffe in Syrien: Mehr als 235.000 Menschen flüchten

Angesichts der schweren Luftangriffe in Nordsyrien und Zehntausender fliehender Menschen warnt die Türkei vor einer „neuen Migrationswelle“ in Richtung Europa. Foto: Anas Alkharboutli/dpa.

Damaskus Durch die massiven Luftangriffe im Nordwesten Syriens sind nach UN-Angaben mehr als 235.000 Menschen zur Flucht gezwungen worden.

Viele Vertriebene benötigten aufgrund des Winters dringend humanitäre Hilfe und Unterkünfte, teilte das UN-Nothilfebüro Ocha am Freitag per Twitter mit. Viele Hilfsorganisationen hätten ihre Arbeit in Teilen der Provinz Idlib jedoch aufgrund der Angriffe einstellen müssen.