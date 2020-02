Geringe Wahlbeteiligung : Konservative und Hardliner gewinnen Parlamentswahl im Iran

Der iranische Präsident Hassan Ruhani bei der Stimmabgabe am vergangenen Freitag. Foto: -/Iranian Presidency/dpa.

Teheran Konservative und Hardliner im Iran haben die Parlamentswahl gewonnen. Das war von vornherein klar, da überwiegend nur ihre Anhänger zur Wahl gingen. Die Mehrheit der Iraner hat die Abstimmung boykottiert.

Die Koalition der Konservativen und Hardliner, die in Opposition zu den Reformern um Präsident Hassan Ruhani steht, hat die Parlamentswahl im Iran wie erwartet gewonnen.

Die Ruhani-Gegner führten vor allem in der Hauptstadt Teheran, wo die zu vergebenden 30 Sitze politisch als besonders wichtig eingestuft werden. Schon vor Bekanntgabe des offiziellen Endergebnisses wurde der Spitzenkandidat der Koalition, Mohammed Bagher Ghalibaf, als klarer Wahlsieger und neuer Parlamentspräsident angesehen. Der frühere Polizeichef und ehemalige Bürgermeister Teherans erhielt die meisten der bis zum Sonntag ausgezählten Stimmen. Die Wahlbeteiligung war mit nur 42,57 Prozent deutlich niedriger als von der politischen Führung erwartet.

Neben Teheran lagen bis zum Sonntag auch in den Provinzen die Vertreter der Konservativen und Hardliner in Führung. Damit haben sie beste Chancen, nach jahrelanger Abwesenheit ihr politisches Comeback zu feiern. Seit der Parlamentswahl 2012 hatten Konservative und Hardliner im Iran keine landesweite Abstimmung gewonnen. Das endgültige Ergebnis der Wahl vom Freitag wird am Montag erwartet.