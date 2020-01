Umstrittene Rentenreform : Kein Ende der Streiks in Frankreich

Paris Im französischen Parlament ist am Freitag die Rentenreform auf den Weg gebracht worden. Wieder gehen Zehntausende auf die Straße. Die Gewerkschaften fühlen sich provoziert.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will sich nicht aufhalten lassen. Trotz der seit 5. Dezember laufenden Proteste hat das französische Kabinett am Freitag die umstrittene Rentenreform auf den Weg gebracht. Diesen Schritt empfanden die Gewerkschaften allerdings als Provokation und hatten deshalb zu einem neuen landesweiten Streiktag aufgerufen. Allerdings versammelten sich wesentlich weniger Menschen auf den Straßen als in den vergangenen Wochen. So zählte die Polizei in Marseille 8000 Protestierende, die Veranstalter sprachen von 180.000 Teilnehmern.