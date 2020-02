Außenministertreffen : Kehrt „Sophia“ zurück? EU ringt um Fortschritte für Libyen

Brüssel Ist die Europäische Union bald wieder mit einer Marinemission im Mittelmeer unterwegs? Viele Länder glauben, dass dies bei der Überwachung des Waffenembargos für Libyen helfen würde. Andere wollen ihren Widerstand nicht aufgeben.

Die EU-Außenminister haben um einen Kompromiss bei der Überwachung des Waffenembargos gegen Libyen gerungen. Dabei appellierte Bundesaußenminister Heiko Maas an Österreich und andere Staaten, Fortschritte nicht wegen migrationspolitischer Bedenken zu blockieren.

„Diejenigen, die in erster Linie an Migrationsfragen denken, die müssen wissen, dass man Migrationsprobleme auch nur lösen kann, wenn Libyen kein Failed State (gescheiterter Staat) bleibt“, sagte der SPD-Politiker bei einem EU-Treffen mit seinen Amtskollegen in Brüssel. Österreich hatte sich zuletzt gegen die Wiederaufnahme des EU-Marineeinsatzes „Sophia“ ausgesprochen.