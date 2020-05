Verstoß gegen Maßnahmen? : Johnson-Berater Cummings weist jegliche Kritik zurück

London Boris Johnsons wichtigster Berater Dominic Cummings soll sich mit einer Reise zu Verwandten über Pandemie-Maßnahmen hinweggesetzt haben. Doch er verteidigt sich.

Der britische Regierungsberater Dominic Cummings hat die massive Kritik an seiner Reise zu Verwandten mitten in der Coronakrise zurückgewiesen. „Ich bedaure nicht, was ich getan habe“, sagte Cummings im Rosengarten des Regierungssitzes in London.