Mitten in der Coronakrise : Israels Präsident beauftragt Gantz mit Regierungsbildung

Mitten in der Coronakrise

Jerusalem Die Ausbreitung des Coronavirus löst auch in Israel große Sorge aus. Die Opposition wirft Netanjahu vor, er missbrauche die Notlage, um seiner Korruptionsanklage zu entkommen und Grundrechte auszuheben. Jetzt sorgt Staatspräsident Rivlin für eine überraschende Wendung.

Israels Staatspräsident Reuven Rivlin will den oppositionellen Ex-Militärchef Benny Gantz am Montag offiziell mit der Regierungsbildung beauftragen. Rivlins Sprecher bestätigte dies am Sonntag.