176 Todesopfer : Iran: Untersuchung der Absturzursache hat begonnen

Rettungskräfte an der Absturzstelle bei Teheran. Foto: Mahmoud Hosseini/dpa.

Teheran Die militärische Konfrontation zwischen dem Iran und den USA könnte verheerende Folgen für Zivilisten gehabt haben. Immer mehr deutet darauf hin, dass ein Passagierflugzeug nach dem Start in Teheran von einer Rakete getroffen wurde.



Die Ermittlung der Ursache des Absturzes einer ukrainischen Passagiermaschine bei Teheran hat begonnen.

Iranische und ukrainische Experten hätten ihre Arbeit in einem Labor am Flughafen Mehrabad in der Hauptstadt Teheran aufgenommen, gab der Leiter der iranischen Luftfahrtbehörde, Ali Abedsadeh, am Freitag im iranischen Fernsehen bekannt. Ihr Ziel sei die Auswertung der beiden schwer beschädigten Flugschreiber - des Flugdatenschreibers und des Aufzeichners der Geräusche in der Pilotenkanzel. Dabei geht es auch um die letzten Worte des Kapitäns.

Laut Abedsadeh hat der Iran die technischen Möglichkeiten, die Informationen aus den Flugschreibern auszuwerten. Doch sei mit der ukrainischen Seite vereinbart worden, bei Bedarf weitere Software und Geräte aus dem Ausland zu besorgen. Auch sollte die Option nicht ausgeschlossen werden, die Flugschreiber im Ausland auszuwerten.

Regierungssprecher Ali Rabiei erklärte am Freitag, dass der Iran die Unterstützung aller relevanten Länder bei der Aufklärung des Absturzes begrüßen würde. Der Iran habe auch Boeing eingeladen, an den Untersuchungen teilzunehmen, sagte er laut Nachrichtenagentur Irna. Die US-Regierung solle bei der technischen Aufklärung der Absturzursache mithelfen, statt Lügen zu verbreiten und „Psychospielchen“ zu betreiben.

Sowohl Rabiei als auch Abedsadeh bezeichneten die These, dass die Maschine von einer iranischen Abwehrrakete abgeschossen worden sei, als technisch und wissenschaftlich absurd. Die Untersuchungen würden bald erweisen, dass die Amerikaner mit solchen Gerüchten nur versuchten, das international angekratzte Image von Boeing nicht noch weiter zu beschädigen, sagte Abedsadeh.

Nach dem Absturz bei Teheran fliegt die Airline Norwegian nicht mehr über den Iran. Aufgrund der unklaren Situation im Iran leitet die norwegische Billigfluggesellschaft ihre Flüge von und nach Dubai bis auf Weiteres um, wie eine Norwegian-Sprecherin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Die Fluglinie stehe in engem Kontakt mit den Luftfahrtbehörden und befolge deren Empfehlungen. Bereits am Mittwochabend seien in Stockholm und Oslo erste Norwegian-Maschinen gestartet, die eine andere Route Richtung Dubai genommen hätten.

Mehrere andere Fluggesellschaften hatten wegen der angespannten Lage mitgeteilt, bis auf Weiteres nicht mehr in den Iran oder über ihn hinweg zu fliegen. Auch die Lufthansa fliegt vorerst nicht in den Iran, am Donnerstag hatte sie ein Flugzeug vorsorglich umkehren lassen.

Foto: Ebrahim Noroozi Die Maschine der Ukraine International Airlines stürzte am frühen Mittwochmorgen nach dem Start nahe Teheran ab. Foto: Ebrahim Noroozi/AP/dpa

Foto: Igor Golovniov Angehörige der Opfer trauern am Flughafen von Kiew. Foto: Igor Golovniov/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Foto: Rouzbeh Fouladi Trümmerteile der ukrainischen Passagiermaschine liegen am Absturzort. Foto: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Wire/dpa zurück

(dpa)