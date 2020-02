Kurze Verlängerung für das Amtsenthebungsverfahren : Donald Trump kann sich noch nicht als entlastet präsentieren

Washington Anders als gewünscht kann sich der US-Präsident Donald Trump im Amtsenthebungsverfahren noch nicht als entlastet präsentieren. Das Verfahren geht in eine kurze Verlängerung.

Es ist dann doch nicht so gelaufen, wie es sich Donald Trump gewünscht hat. Eigentlich wollte er am Dienstagabend, wenn er seine Rede zur Lage der Nation hält, eine rhetorische Siegerrunde drehen, entlastet nach dreimonatigem Amtsenthebungsverfahren. Nur wird er mit dem ganz lauten Triumphton noch warten müssen, denn offiziell fällt die Entscheidung über Schuld oder Unschuld des Präsidenten erst am Mittwoch. Zwar zweifelt niemand mehr daran, wie es endet, nämlich mit einem Freispruch. Aber weil er sich den Ablauf anders vorgestellt hatte, klang Trump am Wochenende eher wütend als zufrieden. Den Demokraten, der „radikalen Linken“, polterte er via Twitter, gehe es bei ihrem „Impeachment-Schwindel“ nicht um Gerechtigkeit. Sie wollten nur die Republikanische Partei destabilisieren, um bei der Wahl im November besser abzuschneiden.