Wahl in Serbien : Hochrechnung: Vucics Partei siegt klar bei Parlamentswahl

Aleksandar Vucic gibt in einem Wahllokal in Belgrad seine Stimme ab.wonnen. Foto: Darko Vojinovic/AP/dpa

Belgrad Die abflauende Corona-Pandemie und ein Oppositionsboykott überschatteten den Urnengang in Serbien. Die Übermacht der rechten Regierungspartei von Präsident Vucic ist erdrückend. Ihrem haushohen Sieg steht eine niedrige Wahlbeteiligung gegenüber.

Zugleich war die serbische Wahl am Sonntag der erste Urnengang in einem europäischen Land, seit sich die Corona-Pandemie über den Kontinent ausgebreitet hat. In den fast 8400 Wahllokalen herrschte für das Wahlpersonal Maskenpflicht, den Wählern war das Tragen einer Maske empfohlen worden. Gewählt wurden am Sonntag auch die Abgeordnetenkammer der halbautonomen Nordprovinz Vojvodina sowie Gemeindevertretungen im ganzen Land.