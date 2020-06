Schlappe für Macron-Lager : „Grüne Welle“ bei Kommunalwahlen in Frankreich

„Grüne Welle“ bei Kommunalwahlen in Frankreich

Paris Fiasko für das Mitte-Lager von Präsident Macron: Grüne und Verbündete erobern mehrere große Städte im Land. Ein Lichtblick ist der Sieg von Premier Philippe in Le Havre.

Bei der Endrunde der Kommunalwahlen in Frankreich haben Grüne und ihre Verbündeten beispiellose Erfolge errungen. In Städten wie Lyon, Straßburg oder Besançon stehe ein Machtwechsel an, berichtete der TV-Sender France 2.