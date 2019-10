Sagrada Familia blockiert : Generalstreik legt Katalonien lahm

Demonstranten sind auf dem Weg ins Zentrum von Barcelona. Foto: Joan Mateu/AP/dpa.

Barcelona Die Proteste der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung gegen die Haftstrafen für neun Separatistenführer haben auch die Sagrada Familia erreicht, eines der Wahrzeichen Barcelonas.



Hunderte Demonstranten blockierten im Rahmen eines in der gesamten Region ausgerufenen Generalstreiks zeitweise die Zugänge zu dem weltberühmten Gotteshaus. Später schloss die bis heute unvollendete Basilika des Architekten Antoni Gaudí (1852-1926) komplett ihre Pforten, „um die Sicherheit von Besuchern, Arbeitern und Belegschaft zu garantieren“, wie es auf dem Twitter-Account der Sagrada Familia hieß.

„Picknick für die Republik“, lautete das Motto der Aktion, bei der die Teilnehmer lautstark Gesänge anstimmten, in denen sie die Freilassung der Separatistenführer aus der Haft forderten, und die Flagge der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung schwenkten. Es blieb dabei aber friedlich. In den vergangenen Tagen und vor allem Nächten war es in verschiedenen Teilen Kataloniens zu teils heftigen Ausschreitungen und Zusammenstößen mit der Polizei gekommen.

Die Aktionen sind eine Reaktion auf die Urteile des Obersten Gerichts in Madrid, das am Montag sieben ehemalige Spitzenpolitiker der abtrünnigen Region und zwei Anführer ziviler Organisationen des Aufruhrs für schuldig befunden hatte. Wegen ihrer Rolle bei dem illegalen Abspaltungsreferendum vom Oktober 2017 wurden sie zu langen Gefängnisstrafen von bis zu 13 Jahren verurteilt.

Wegen des Generalstreiks wurden unter anderem mehrere Dutzend Flüge vor allem der Gesellschaften Iberia und Vueling gestrichen. Auch der Zugverkehr war teilweise beeinträchtigt, Dutzende Straßen wurden von Demonstranten blockiert. Hafenarbeiter und Angestellte der VW-Tochter Seat legten die Arbeit ebenso nieder wie die Belegschaft der katalanischen Supermarktkette Bonpreu. Auch zahlreiche Hörsäle an den Unis und viele Klassenzimmer blieben leer.

In Teilen des Zentrums von Barcelona wirkten Straßen teilweise wie ausgestorben. Geschäfte waren geschlossen, kaum ein Auto war unterwegs. „So habe ich das an einem Wochentag hier noch nie gesehen“, sagte ein Hausmeister im zentralen Viertel Eixample. Auf dem berühmten Boulevard La Rambla und auf den Plätzen im Herzen der Stadt waren hingegen zahlreiche Abspaltungsbefürworter mit Estelada-Flaggen unterwegs - die Estelada ist ein Symbol der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung.

Am späten Nachmittag sollten fünf „Märsche für die Freiheit“ in Barcelona zu einer Großkundgebung zusammenfließen. Teilnehmer hatten sich vor einigen Tagen in Massen in verschiedenen Teilen der Region in Richtung ihrer Hauptstadt aufgemacht.

Foto: Bernat Armangue Polizisten wurden von Demonstranten mit Farbe beworfen. Foto: Bernat Armangue/AP/dpa

Foto: Manu Fernandez Demonstranten stehen auf einem Traktor und schwenken katalanische Fahnen. Foto: Manu Fernandez/AP/dpa

Foto: Joan Mateu Ein großer Demonstrationszug auf dem Weg ins Zentrum der Stadt. Foto: Joan Mateu/AP/dpa

Foto: Bernat Armangue Eine Demonstrantin steht vor Barcelonas Wahrzeichen, der Sagrada Familia. Foto: Bernat Armangue/AP/dpa

Foto: Bernat Armangue Die Zugänge zur Sagrada Familia sind blockiert. Foto: Bernat Armangue/AP/dpa

Foto: Emilio Morenatti Ein Demonstrant steht in der Nacht vor einer brennenden Barrikade. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Foto: Emilio Morenatti Demonstranten fliehen vor Polizisten. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Foto: Joan Mateu Die Polizei setzte nach eigener Aussage Schaumgeschosse ein. Foto: Joan Mateu/AP/dpa

Foto: Manu Fernandez Sicherheitskräfte gehen gegen Demonstranten vor. Foto: Manu Fernandez/AP/dpa

Foto: Bernat Armangue Auch Rechtsextreme, die die spanische Einheit unterstützen, gingen in der Nacht zu Freitag auf die Straße. Foto: Bernat Armangue/AP/dpa zurück

Welche Auswirkungen die Massenproteste haben, zeigt sich auch im Fußball: Das für den 26. Oktober geplante Spitzenspiel der spanischen Liga zwischen dem BC Barcelona und Real Madrid wurde vom Verband aus Sicherheitsgründen verschoben. An dem Tag soll in der Stadt erneut eine Großdemo stattfinden. Die Partie findet nun am 18. Dezember im Stadion Camp Nou statt - beide Clubs stimmten diesem Datum zu.

(dpa)