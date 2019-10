Abiy Ahmed geehrt : Friedensnobelpreis geht an äthiopischen Ministerpräsidenten

Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed ist es gelungen, nach Jahren des Konflikts Frieden mit Rivale Eritrea zu schließen. Foto: Britta Pedersen/dpa.

Oslo Der diesjährige Friedensnobelpreis geht an den äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed. Das gab das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo bekannt.



(dpa)