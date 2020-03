Außengrenzen ab Dienstagmittag geschlossen : Frankreich verhängt wegen Coronavirus Ausgangssperre

Paris Am Wochenende waren die Parks und Märkte in Paris noch gut besucht - nun schränkt Frankreich das öffentliche Leben stark ein. Die Franzosen sollen das Haus nur noch aus triftigen Gründen verlassen.

Zuvor hatte bereits EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen 30-tägigen Einreisestopp in die EU vorgeschlagen. Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten am Dienstag in einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen in der Krise um die Viruserkrankung Covid-19.