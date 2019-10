Moschee-Anschlag in Bayonne : Frankreich erschrickt über Verrohung und Gewalt

Paris. Bei einem Angriff auf eine Moschee im Südwesten Frankreichs sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach dem Angriff in Bayonne wird über das Motiv des Täters gerätselt.

Die Polizei in Bayonne steht vor einem Rätsel. War es ein politisch motivierter Anschlag, ein persönlicher Racheakt oder schlicht die Tat eines psychisch kranken Menschen? Tatsache ist: Bei einem Angriff auf eine Moschee im Südwesten Frankreichs sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Der 84-jährige Angreifer versuchte zunächst, die Tür der Moschee in Bayonne anzuzünden. Dabei ist er von zwei Menschen überrascht worden und hat auf sie geschossen. Später wurde der Täter festgenommen.

Der vereitelte Angriff schlägt in Frankreich hohe Wellen, da es zuletzt immer wieder zu politisch motivierten Anschlägen gekommen ist. Zuletzt hatte in der Polizeipräfektur in Paris Anfang Oktober ein Mann vier Menschen erstochen. In seiner Wohnung wurde danach Propagandamaterial des IS gefunden.