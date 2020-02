Kundgebung an der syrischen Grenze zur Türkei : Flüchtlinge in Idlib wollen nach Europa

In Idlib leben Flüchtlinge aus allen Landesteilen Syriens, die vor den Truppen von Präsident Baschar al-Assad dorthin geflohen waren. Foto: dpa/Ghaith Alsayed

Istanbul Mehrere hundert Menschen versammelten sich am Sonntag zu einer Kundgebung an der Grenze der syrischen Provinz zur Türkei. Die syrische Armee ist in der von dschihadistischen Gruppen beherrschten Gegend auf dem Vormarsch.



Unter dem Motto „Von Idlib nach Berlin“ haben sich am Sonntag mehrere hundert Flüchtlinge an der Grenze der syrischen Provinz zur Türkei versammelt. „Wir werden Idlib verlassen, wir gehen zur türkischen Grenze und weiter nach Europa“, erklärte einer der Organisatoren der Kundgebung. Bis zum Nachmittag gab es jedoch keine Hinweise auf Versuche der Flüchtlinge, die geschlossene Grenze zur Türkei zu überwinden. Im Grenzgebiet suchen mehrere hunderttausend Menschen Schutz vor den Kämpfen in Idlib. Die syrische Armee ist in der von dschihadistischen Gruppen beherrschten Gegend auf dem Vormarsch. Die türkische Armee, die einige Rebellengruppen in Idlib unterstützt, schickte am Sonntag mehrere Konvois mit Panzern und gepanzerten Fahrzeugen nach Idlib hinein.

Auf Fotos und Videos von der Kundgebung waren Demonstranten an der türkischen Grenzmauer zu sehen. Einige von ihnen trugen ein Transparent mit der Aufschrift „Von Idlib nach Berlin“. Wenn die internationale Gemeinschaft nicht in der Lage sei, die Menschen vor den syrischen Regierungstruppen und ihrem Verbündeten Russland zu schützen, „dann haben wir das Recht auf ein Leben für uns und unsere Kinder außerhalb der Mauern des Gefängnisses, in das ihr uns gesteckt habt“, erklärte Abd Ulrazak Awad, ein Mitarbeiter einer Hilfsorganisation, der zu dem Treffen an der Grenze aufgerufen hatte. „Unsere Kinder haben ein Recht auf Leben“, stand auf dem Schild, das von einem Mann hochgehalten wurde. An der Veranstaltung nahmen nach ersten Berichten wesentlich weniger Menschen als die – von den Organisatoren angekündigten – mehreren tausend Flüchtlingen teil.

In Idlib leben Flüchtlinge aus allen Landesteilen Syriens, die vor den Truppen von Präsident Baschar al-Assad dorthin geflohen waren. Offiziell sollen in der letzten von Regimegegnern beherrschten Region Syriens die Waffen schweigen, doch die syrische Regierung und ihr Verbündeter Russland begründen ihre Offensive mit dem Argument, sie gingen gegen radikale Gruppen in Idlib vor. Bei den Kämpfen vertreiben syrische Truppen und russische Kampfjets viele Zivilisten mit der gezielten Bombardierung von Krankenhäusern, Bäckereien und anderen Einrichtungen. Am Sonntag kamen bei neuen Bombardements in Idlib neun Menschen ums Leben, wie die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte. Nach Schätzung des Roten Kreuzes sind allein seit Jahresbeginn rund 150 000 Menschen zur Flucht gezwungen worden, nachdem schon im vergangenen Jahr Hunderttausende geflohen waren. Die meisten versammeln sich an der türkischen Grenze, wo viele in Zelten hausen. Die Türkei, die bereits 3,6 Millionen Syrer aufgenommen hat und einen Ansturm von insgesamt bis zu 700 000 Menschen aus Idlib befürchtet, hatte in den vergangenen Tagen mit einem Einmarsch in das Gebiet gedroht. Mit welchem Ziel die Regierung in Ankara am Sonntag die Militärkonvois nach Idlib schickte, blieb zunächst unklar.

Bilder des türkischen Staatssenders TRT zeigten Kampfpanzer auf Tiefladern und gepanzerte Mannschaftswagen. Andere Bilder zeigten Schützenpanzer und Panzerhaubitzen auf der türkischen Seite der Grenze. Möglicherweise sollen die Truppen die zwölf türkischen Militärposten in Idlib schützen, die seit 2018 nach einer Vereinbarung mit Russland eingerichtet worden waren. Die Posten wurden durch die eskalierenden Gefechte in den vergangenen Tagen teilweise von der syrischen Armee eingekreist.

Selbst eine begrenzte Militäraktion der Türkei bringt das Risiko einer direkten Konfrontation mit der syrischen Armee in Idlib mit sich. Die syrischen Truppen hatten in den vergangenen Tagen mit russischer Unterstützung die strategisch wichtige Staat Maarat al-Numan an der Fernstraße M5 eingenommen. Nun rücken die Regierungstruppen nach Medienberichten die M5 entlang in Richtung der Stadt Sarakib etwa 20 Kilometer weiter nördlich vor. Östlich von Sarakib kam am Sonntag einer der türkischen Militärkonvois an, wie die Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte. Islamistische Rebellen versuchten, mit mehreren Selbstmordanschlägen und neuen Angriffen in der Umgebung der Stadt Aleppo östlich von Idlib eine neue Front zu eröffnen. Bei den Kämpfen griffen russische Kampfflugzeuge nach Angaben der Beobachtungsstelle auch Ziele in einem von türkischen Truppen besetzten Gebiet an.