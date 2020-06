„Deutsch-Polnisches Barometer“ : Fast jeder dritte Pole denkt bei Deutschland an „Krieg“

Fast jeder dritte Pole denkt bei Deutschland an „Krieg“

Grenzpfähle an einem ehemaligen Grenzübergang zwischen Deutschland und Polen. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Warschau Eine wachsende Zahl von Polen verbindet mit Deutschland laut einer Studie vor allem das Thema Krieg. Knapp ein Drittel der polnischen Befragten (30 Prozent) hatten diese Assoziation, ist das Ergebnis des Deutsch-Polnischen Barometers 2020.

Vor zwei Jahren lag der Anteil der Polen, die vor allem an diesen Abschnitt der deutsch-polnischen Geschichte denken, demnach noch bei 25 Prozent, 2016 waren es 21 Prozent. Die gemeinsame Studie zur Wahrnehmung des jeweils anderen Landes, an der unter anderem das Warschauer Institut für Öffentliche Angelegenheiten und das Deutsche Polen-Institut beteiligt waren, wurde am Mittwoch vorgestellt.