Wahlkampfteam von Trump : Facebook löscht Werbung wegen Verwendung von Nazi-Symbol

Washington Das Wahlkampfteam von US-Präsident Trump warnt auf Facebook vor „linksextremen Mobs“ - und benutzt in einer Anzeige dazu ein Nazi-Symbol. Die Empörung ist groß.

In bezahlten Posts hatte Trumps Wahlkampfteam auf Facebook angesichts der jüngsten - und überwiegend friedlichen - Proteste in den USA vor „linksextremen Mobs“ gewarnt, die Amerikas Städte zerstörten. In einer Version der Anzeige, die sich gegen die linke „Antifa“ richtete, wurde ein umgekehrtes rotes Dreieck eingesetzt. Ein solches Symbol hatten die Nazis eingesetzt, um in Konzentrationslagern politische Gefangene zu kennzeichnen.