Wahlkampf in den USA : Ex-US-Präsident Barack Obama stellt sich hinter Joe Biden

Wahlkampf in den USA

Washington Lange schwieg Barack Obama dazu, wen er für den besten Herausforderer von Donald Trump hält. Nun spricht sich der Ex-Präsident für seinen früheren Vize aus. Die Demokraten bemühen sich, die eigenen Reihen im Kampf gegen Trump zu schließen.

„Joe hat alle Eigenschaften, die wir gerade in einem Präsidenten brauchen“, sagte Obama in einer am Dienstag auf Twitter verbreiteten Videobotschaft. Das dürfte Biden, dem einzig verbliebenen demokratischen Präsidentschaftsbewerber, einen weiteren Schub geben.