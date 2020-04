Nach Ibiza-Affäre : Ex-FPÖ-Chef Strache kandidiert als Bürgermeister von Wien

Wien Er ist wieder zurück: Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache will erneut auf die politische Bühne. Mitte Mai will er seine neue Bürgerbewegung bekanntgeben.

Der über die Ibiza-Affäre gestürzte ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache strebt mit Macht zurück in die Politik. „Ja, dieses Comeback steht fest. Ich werde als Bürgermeister-Kandidat in Wien am 11. Oktober 2020 antreten“, sagte der 50-Jährige.