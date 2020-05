Krisen-Fonds erhöht : Europas Fahrplan für den Wiederaufbau

Brüssel Die EU-Kommission erhöht die Krisen-Fonds auf 750 Milliarden Euro. Ursula von der Leyen kommt Kritikern entgegen. Es soll eine gewaltige Summe auf dem Finanzmarkt aufgenommen und ab 2028 über den Etat abgestottert werden.

Die gewaltige Summe will die EU-Kommission am Finanzmarkt aufnehmen. Als Garanten treten die 27 Mitgliedstaaten in die Verantwortung. Die Schulden sollen ab 2028 über den EU-Etat abgestottert werden. „Solche Zuschüsse“, verteidigte die Kommissionspräsidentin ihre geplanten „Schenkungen“, seien eine „Investition in die Zukunft“. Zusätzlich will Brüssel neue Einnahmen erzielen – aus den Erlösen des Emissionshandels, aus einer neuen Plastiksteuer sowie aus der geplanten Digitalabgabe. Das eigentliche Wiederaufbau-Programm wird auf zwei Jahre befristet, die Gelder dürfen auch nur in bestimmte Bereiche fließen. Dazu zählen die Klimaneutralität, die Digitalisierung und die Verbesserung der Gesundheitsstruktur. Gemeint ist beispielsweise der Aufbau einer europäischen Arzneimittel-Versorgung, um nicht länger von Herstellern in Fernost abhängig zu sein.