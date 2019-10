Wortgleiche Kommentare : EuGH urteilt zu Löschpflichten bei Beleidigungen

Luxemburg Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entscheidet heute, ob ein Online-Dienst wie Facebook gezwungen werden kann, bei einer rechtswidrigen Beleidigung nach weiteren wortgleichen oder ähnlichen Äußerungen zu suchen.

Auch geht es um die Frage, ob eine weltweite Löschung solcher Informationen verlangt werden kann. Ziel ist es, Äußerungen, die als rechtswidrig eingestuft wurden, auch möglichst vollständig aus dem Netz zu entfernen, also zum Beispiel einen von anderen Nutzern weiterverbreiteten Facebook-Post.

Der zuständige EuGH-Generalanwalt schlug in seinem Gutachten im Juni ein unterschiedliches Vorgehen bei wortgleichen und sinngleichen Kommentaren vor. Aus seiner Sicht können die Online-Dienste von einem Gericht verpflichtet werden, sämtliche Beiträge ihrer Nutzer nach wortgleichen Wiederholungen zu durchforsten. Dies sei relativ einfach und damit zumutbar. Die viel aufwendigere und damit teurere Suche nach sinngleichen Äußerungen solle hingegen auf die Beiträge des Nutzers beschränkt bleiben, der die ursprüngliche rechtswidrige Information verbreitet hatte. Über den Zwang zum Löschen müsse ein nationales Gericht entscheiden.

Szpunar sieht zugleich keine Hindernisse, eine weltweite Entfernung von Informationen zu verlangen - da die Richtlinie die räumliche Reichweite von Löschpflichten nicht regele. Facebook kritisierte in einer Reaktion auf das Gutachten, es untergrabe den Grundsatz, dass ein Land nicht das Recht habe, die Meinungsfreiheit in anderen Ländern einzuschränken. Entscheidungen nationaler Gerichte dürften nur in den Landesgrenzen gelten.