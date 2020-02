Milliardenpoker in Brüssel : EU-Haushaltsstreit: Merkel dämpft Erwartung an Sondergipfel

EU-Haushaltsstreit: Merkel dämpft Erwartung an Sondergipfel

Milliardenpoker in Brüssel

Feilschen ums Geld in aller Freundschaft: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron begrüßt Angela Merkel am Rande des EU-Gipfels der Staats- und Regierungschefs. Foto: Ludovic Marin/AFP Pool/AP/dpa.

Berlin Eine Billion Euro für die nächsten sieben Jahre: Die Summe reicht für eine Menge Streit in der Europäischen Union. Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihren Kollegen könnte ein Marathon bevorstehen.

Tief zerstritten sind die EU-Staaten am Donnerstag in den Milliardenpoker um den Haushalt der Europäischen Union für die nächsten sieben Jahre gestartet.

Michel hatte vorige Woche vorgeschlagen, für den siebenjährigen Haushaltsrahmen von 2021 bis 2027 gut eine Billion Euro einzuplanen. Von EU-Geldern profitieren Millionen Landwirte, Kommunen, Unternehmen, Studenten und andere Bürger, auch in Deutschland.

Merkel versicherte: „Deutschland kommt hierher mit einer großen Entschlossenheit eine Lösung zu finden.“ Doch sei unklar, ob dies gelingen könne. Der Verhandlungsstand sei unbefriedigend. Unter den Nettozahlern sei „die Balance noch nicht richtig ausgearbeitet“. Zu den besonderen Interessen Deutschlands zählten weitere EU-Hilfen für die ostdeutschen Bundesländer und Investitionen in Forschung und Entwicklung, aber auch in Grenzschutz und Migrationssteuerung.

Etliche Gipfelteilnehmer dämpften die Erwartungen. „Ob es wirklich eine Einigung geben kann, steht in den Sternen“, sagte Kurz. Seine dänische Kollegin Mette Frederiksen äußerte sich noch pessimistischer: „Was auf dem Tisch liegt, ist so weit von der dänischen Position entfernt, dass ich vor dem Hintergrund keinen Kompromiss sehen kann.“ Man habe noch einen langen Weg vor sich, um zueinander zu finden. Der estnische Ministerpräsidenten Jüri Ratas sagte, der Gipfel könnte sich bis ins Wochenende ziehen. Davon ging auch Kurz aus. Macron sagte, er bleibe so lange wie nötig.