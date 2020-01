Täter zum Islam konvertiert : Ermittler haben Terror-Verdacht nach Attacke bei Paris

Polizisten sichern den Tatort nach einer Messerattacke in Villejuif. Foto: Oleg Cetinic/AP/dpa.

Paris Schon wieder Terror? Es sieht ganz so aus. Der Messerangreifer, der bei Paris einen Mann getötet hat, war zum Islam konvertiert und rief während der Tat „Allahu akbar“. Doch die Ermittler betonen auch: Der 22-Jährige hatte schwere psychische Probleme.

Sie hatten den Fall am Samstagabend übernommen. Der Mann war den Ermittlern zufolge vor etwa zwei Jahren zum Islam konvertiert und hatte schwere psychische Probleme. Die Tat trifft Frankreich kurz vor dem fünften Jahrestag des Anschlags auf die Redaktion des Satiremagazins „Charlie Hebdo“.

Der 22-jähriger Angreifer hatte am Freitagnachmittag südlich von Paris in der Gemeinde Villejuif mehrere Menschen im Bereich eines Parks wahllos mit einem Messer angegriffen. Ein Mensch wurde getötet, zwei weitere verletzt. Der Täter wurde von der Polizei erschossen. Er sei „vorsätzlich mörderisch“ vorgegangen, die öffentliche Ordnung würde durch diesen Terror ernsthaft gestört, so die Anti-Terror-Fahnder.