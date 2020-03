Corona in den USA : Donald Trump sucht die Schuld im Ausland

Info

In ganz Ostasien sind die Südkoreaner für ihre Ungeduld bekannt. Selten stellt sich dieses Klischee als so wahr heraus wie beim Kampf gegen das Coronavirus: In nur 17 Tagen haben die südkoreanischen Behörden einen eigenen Virustest eingeführt und ein Netzwerk aus insgesamt 96 Laboren ins Laufen gebracht, von denen die meisten rund um die Uhr in Betrieb sind. „Schnell sein, transparent und präventiv“, beschreibt das Seouler Außenministerium die Strategie der Regierung.

Fast 7800 Coronavirus-Infizierte sind offiziell gelistet. Damit ist Südkorea noch immer das nach Ansteckungen am viertstärksten betroffene Land der Welt. Doch paradoxerweise ist die Statistik gerade aufgrund dieses hohen Werts als Erfolg zu deuten. Im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern, in denen nur Personen mit verdächtigen Symptomen getestet werden, wird in Südkorea grundsätzlich jeder auf das Virus überprüft, der engen Kontakt zu Infizierten hatte. Bei einer Bevölkerung von rund 50 Millionen haben sich bereits 220 000 Südkoreaner einem Gesundheitstest unterzogen, rund 20 000 sind es pro Woche.

Die Gesundheitstests sind für die Bevölkerung grundsätzlich kostenlos. Und auch extrem bequem: Als erstes Land hat Südkorea sogenannte „Drive Through“ Teststationen an viel befahrenen Straßen eingeführt. Medizinern entnehmen dort innerhalb von weniger als zehn Minuten eine Speichelprobe, ohne dass der Fahrer überhaupt sein Auto verlassen muss. Mittlerweile sind bereits mehr als 50 solcher „Drive Throughs“ landesweit in Betrieb. Das systematische Testen bedeutet allerdings auch, dass die riesige Masse an Personen mit nur milden oder gar keinen Symptomen überproportional von den Statistiken erfasst wird.

Die Früherkennung mag zwar die Statistik ruinieren, rettet jedoch gleichzeitig Leben. Die landesweite Sterblichkeitsrate in Südkorea liegt derzeit bei 0,77 Prozent – ein Bruchteil des globalen Durchschnitts von 3,4 Prozent.

Südkorea konnte so eine Epidemie, die in etwas mehr als zwei Wochen von 30 Fällen auf über 6000 Fälle hochschnellte, massiv entschleunigen. Am Donnerstag vermeldete das Gesundheitsministerium nur mehr 114 Fälle, vorige Woche lag die tägliche Ansteckungsrate noch bei deutlich über 500. Südkorea hat keine Städte abgeriegelt, sondern setzt auf radikale Transparenz. Vor allem aber haben die Behörden zu einer „social distancing“ Kampagne aufgerufen, die diszipliniert eingehalten wird: Im öffentlichen Raum tragen die meisten Südkoreaner Schutzmasken im Gesicht, in Fahrstühlen stehen Desinfektionsmittel bereit und die Schulen bleiben vorerst geschlossen.