Keine Einigung beim Spitzentreffen : Die Türen der EU bleiben für Neumitglieder geschlossen

Brüssel Die EU-Staaten konnten sich beim Spitzentreffen nicht auf Beitrittsgespräche mit Albanien und Nordmazedonien einigen. Die Debatte soll erst im Mai 2020 wieder aufgenommen werden.

Die Türen der Europäischen Union bleiben für Neumitglieder vorerst geschlossen. Nach einer fast sechsstündigen Debatte, die Beobachter später als „hoch emotional“ beschrieben, konnten sich die Staats- und Regierungschefs der EU in der Nacht zum Freitag nicht darauf verständigen, Beitrittsgespräche mit Albanien und Nordmazedonien aufzunehmen. „Wir haben leider keine Einigung gefunden“, kommentierte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem Spitzentreffen.

Es blieb nicht nur beim Scheitern in der Nacht. Die Hoffnung, die 27 Staatenlenker würden vielleicht am Freitag noch einmal auf das Thema zurückkommen, wurde enttäuscht. Die Debatte soll erst auf der Balkankonferenz in Zagreb im Mai 2020 wieder aufgegriffen werden. „Ich bin tief enttäuscht“, sagte der slowakische Regierungschef Peter Pellegrini, der mit Amtskollegen aus dem Osten der EU die nächste Erweiterungsrunde forciert hatte.