Bezeichnung für das gesamte Land : Die Niederlande wollen den Namen Holland loswerden

Wissenswertes

Geografie Holland liegt an der Nordsee im Westen der Niederlande und grenzt im Süden an Zeeland und Noord-Brabant und im Osten an Gelderland, Utrecht, Flevoland und das IJsselmeer. Der Rhein und die Maas münden in Holland in die Nordsee. Heute liegt der tiefste Punkt im Zuidplaspolder, 6,76 Meter unter dem Meeresspiegel.

Aufspaltung Um die Dominanz Hollands zu verringern, wurde die Provinz 1840 in die Provinzen Nord- und Südholland aufgeteilt. In den folgenden Jahren wurden Gebiete regelmäßig zwischen den niederländischen Provinzen verlagert, so zum Beispiel 1942, als die Inseln Vlieland und Terschelling Teil von Friesland wurden.

Klischees Zwei der gängigsten Klischees zu den Niederlanden sind Windmühlen und Tulpen. Um Überschwemmungen in Holland zu verhindern, ist ein kontinuierlicher Abfluss von Wasser notwendig. In der Vergangenheit geschah dies mithilfe von Windmühlen, die so zahlreich waren, dass sie zum Symbol wurden. Die Bekanntheit der Tulpe resultiert aus der Tulpenmanie, einer Periode innerhalb des Goldenen Zeitalters, in der Tulpenzwiebeln zum Spekulationsobjekt wurden.