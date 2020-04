„Herausforderung für Europa“ : Die EU in Gefahr? Italien und Spanien schlagen Alarm

Die EU in Gefahr? Italien und Spanien schlagen Alarm

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte Anfang März bei einer Pressekonferenz zur Ausbreitung des Coronavirus. Foto: Roberto Monaldo.Lapress/LaPresse via ZUMA Press/dpa.

Brüssel Nationaler Egoismus zermürbt die Gemeinschaft in der Krise - und die Suche nach einer gemeinsamen Antwort ist zäh. Doch einer sieht die Lage nicht ganz so düster.

In der Corona-Krise mehren sich Warnungen vor dem Zerfall der Europäischen Union. Diese Gefahr beschwören nicht nur die Ministerpräsidenten Italiens und Spaniens, sondern auch EU-Kommissionsvize Frans Timmermans und der CDU-Politiker Friedrich Merz.

„Die EU ist in Gefahr, wenn es keine Solidarität gibt“, sagte der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez im Parlament in Madrid. Spanien fordert gemeinsam mit Italien und anderen Ländern Corona-Bonds, die Deutschland und andere Staaten ablehnen.

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte äußerte sich ganz ähnlich. „Es ist eine große Herausforderung für die Existenz Europas und die Geschichte Europas“, sagte Conte der britischen BBC. „Ich selbst und andere europäische Regierungschefs müssen dieser Herausforderung gerecht werden.“ Die Corona-Krise stelle das italienische Wirtschaftsgefüge auf die Probe. „Deshalb brauchen wir eine wirtschaftliche und soziale Antwort auf europäischer Ebene.“ In „Bild live“ hatte Conte zuvor schon gesagt: „Sonst müssen wir Europa abschreiben, und jeder macht sein Ding.“

EU-Kommissionsvizepräsident Timmermans wies darauf hin, dass die Krise die südlichen EU-Länder besonders hart treffe, weshalb ein beispielloses Hilfspaket erforderlich sei. Die Flucht in nationale Interessen bedrohe das Überleben der EU, schrieb Timmermans in der Zeitung „de Volkskrant“. Eine „soziale und wirtschaftliche Apokalypse“ dürfe in keinem EU-Land zugelassen werden.