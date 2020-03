Kritik an Regierung : Deutschland bleibt viertgrößter Waffenexporteur

Stockholm An das Volumen der Waffenlieferungen der USA kommt Deutschland nach Angaben von Friedensforschern bei Weitem nicht heran. Die Bundesrepublik spielt auf dem globalen Rüstungsmarkt aber weiter ganz vorne mit. Das führt zu neuer Kritik.

Sipri hatte am Montag einen neuen Bericht zum internationalen Im- und Export von Rüstungsgütern veröffentlicht. Demnach bleiben die USA mit einem Anteil von 36 Prozent an den Gesamtausfuhren von Großwaffen in den Jahren 2015 bis 2019 der mit Abstand größte Waffenexporteur der Erde. Für Deutschland verzeichnet Sipri eine Zunahme um 17 Prozent gegenüber dem Zeitraum 2010 bis 2014. Mit einem Anteil von 5,8 Prozent an den weltweiten Gesamtexporten liegt die Bundesrepublik weiter auf Rang vier des Rankings - trotz des 2018 verhängten Exportstopps an Saudi-Arabien, den Top-Abnehmer unter den Waffenimporteuren. Größte Abnehmer deutscher Rüstungsgüter waren dem Bericht zufolge Südkorea, Griechenland und Algerien.