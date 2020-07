Deutscher Menschenrechtler : Steudtner in der Türkei freigesprochen

Istanbul Peter Steudtner ist freigesprochen worden. Doch vier von elf angeklagten Menschenrechtlern werden in der Türkei zu Haftstrafen verurteilt. Amnesty International urteilt: Die Folter geht weiter.

Fast genau drei Jahre nach seiner Festnahme in der Türkei ist der Berliner Menschenrechtler Peter Steudtner am Freitag von einem Gericht in Istanbul freigesprochen worden. Vier weitere der insgesamt elf angeklagten Aktivisten wurden dagegen zu Haftstrafen verurteilt. Die Beschuldigten hatten an einem Menschenrechtsseminar teilgenommen, das von der türkischen Justiz als konspiratives Treffen von Staatsfeinden gewertet wurde. Der Anwalt und Ehrenvorsitzende der türkischen Sektion von Amnesty International, Taner Kilic, soll wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation für sechs Jahre und drei Monate in Haft. Steudtner, der auch Diplom-Politologe und Dokumentarfilmer ist, sagte, mit dem Urteil werde die Menschenrechtsarbeit in der Türkei „massiv kriminalisiert“. Amnesty International forderte nach dem Urteilsspruch Deutschland und andere Staaten zu „konsequentem Druck“ auf die Türkei auf.