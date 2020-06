Grünen-Erfolg bei Kommunalwahl : Der französische Präsident und der grüne Durchmarsch

Paris Emmanuel Macron gerät nach den Kommunalwahlen in Frankreich unter Druck. Die Opposition freut sich über Erfolge. Stehen nun ein Kurswechsel und eine neue Regierung an?

Frankreichs Präsident umschifft am Montag das Reizthema Kommunalwahlen, bei denen die Grünen in großen Städten ungekannte Erfolge feierten und sein Mitte-Lager einen spektakulären Rückschlag einstecken musste. Die Bemerkung des 42-Jährigen, es handele sich um „einen etwas besonderen Tag“, durften Insider als subtile Anspielung verstehen.

Es ist in der Tat ein besonderer Tag - denn der einstige Senkrechtstarter und Mitte-Politiker muss sich nach drei Jahren an der Macht neu erfinden. Im sonnenüberfluteten Park seines herrschaftlichen Amtssitzes kündigt er nichts Geringeres an als den ökologischen Umbau der Wirtschaft. Zusätzliche Milliardenbeträge sollen dafür fließen. „Sie haben das Recht, Alarm zu schlagen“, ruft er den Bürgern zu. Später bricht er auf, um Kanzlerin Angela Merkel in Meseberg in Brandenburg zu treffen.