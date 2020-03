Folgen des Coronavirus : Die Lage in Italien spitzt sich immer weiter zu

Info

Die Coronavirus-Entwicklung in Italien scheint ein Blick in Deutschlands nahe Zukunft zu sein. Über Wochen hielt sich hier die Einschätzung, Italien habe die Corona-Infektionen nicht im Griff, und im Unterschied zu den südlichen Partnern schafften es die Behörden hierzulande, die Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen. Je mehr Daten über die Entwicklung vorliegen, desto fragwürdiger ist diese Auffassung. In Italien lagen zehn Tage zwischen der Ausbreitung von drei auf 1100 Infizierte. Mit einwöchiger Verzögerung vergingen in Deutschland zwölf Tage zwischen drei und 1100 Infizierten.

Folgt die Ausbreitung des Virus den italienischen Bedingungen, könnte die Zahl der positiv Getesteten in Deutschland in einer Woche auch auf über 10 000 gestiegen sein. Noch gibt es jedoch einen großen Unterschied. In Italien wurden bereits mehr als 450 Corona-Tote registriert. Diese Kurve ist in Italien von Anfang an deutlich steiler angestiegen als in Deutschland.

Italienische und deutsche Behörden beurteilen die Situation ähnlich. In Italien wurden die Sperrmaßnahmen von einzelnen Regionen auf das ganze Land ausgeweitet. Auch das Robert Koch-Institut in Berlin stufte ganz Italien am Dienstag als Risikogebiet ein. Daraufhin verschärfte auch das Auswärtige Amt seine Reisehinweise.

Der traditionelle Osterurlaub vieler Deutscher in Italien ist von den Maßnahmen zunächst nicht betroffen, da die Einschränkungen bislang bis zum 3. April befristet sind. Das Reiseportal ab-in-den-Urlaub verzeichnet indes derzeit ein „hohes Stornoaufkommen“ bei Italien-Buchungen. Beliebte Alternativen seien derzeit vor allem Ägypten, die Türkei und Madeira.

Die italienische Botschaft in Berlin wies darauf hin, dass sie und die Konsulate in Deutschland nicht in privatwirtschaftliche Angelegenheiten eingreifen, wie etwa die Stornierung von Tickets oder Reservierungen. Reisende sollten sich deswegen direkt an ihre Flug- oder Reisegesellschaft wenden. myn