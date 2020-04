Der Schönwetterpräsident : Wladimir Putin in der Coronakrise

Vorwürfe der EU

Russische Medien machen in der Corona-Krise nach Einschätzung der EU weiter mit Desinformation Stimmung gegen die Staatengemeinschaft. Allein in der vergangenen Woche seien 45 Fälle Kreml-freundlicher Falschnachrichten hinzugekommen, 30 von ihnen in Verbindung mit dem Coronavirus, teilte die EU-Kampagne „EU vs. Disinfo“ am Donnerstag mit. Sie seien auf Twitter, Facebook, Pinterest und Reddit rund 36 500 mal geteilt, kommentiert und mit einem Like versehen worden. Die EU beklagt seit Beginn der Corona-Krise ein hohes Aufkommen an Falschnachrichten. dpa