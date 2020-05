„Politisches Virus“ : China warnt vor „neuem Kalten Krieg“ mit USA

Peking Aus den USA hagelt es Vorwürfe wegen Chinas Umgang mit dem Ausbruch des neuen Coronavirus. Außenminister Wang Yi spricht von „Lügen“ und „Verschwörung“ - und warnt vor einer gefährlichen Konfrontation.

In der Pandemie mit dem neuen Coronavirus verbreite sich auch noch ein „politisches Virus“ in den USA, jede Gelegenheit zu ergreifen, „China anzugreifen und zu verunglimpfen“, sagte der chinesische Außenminister Wang Yi am Sonntag auf einer Pressekonferenz am Rande der Jahrestagung des Volkskongresses in Peking. Der Erreger der Lungenkrankheit Covid-19 war zuerst in China aufgetreten und hat sich inzwischen in der ganzen Welt verbreitet.