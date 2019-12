Großbritanniens „First Girlfriend“ : Die Frau an Boris Johnsons Seite

Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, und seine Freundin Carrie Symonds kommen in der 10 Downing Street an. Foto: dpa/Yui Mok

London Es ist das erste Mal, dass ein Premier unverheiratet mit Partnerin in Downing Street Nummer zehn residiert. Dementsprechend wild laufen in der britischen Boulevardpresse die Spekulationen um eine baldige Hochzeit. Wer ist Carrie Symonds?

Als Boris Johnson nach seinem Sieg am vergangenen Freitagmorgen in die Downing Street zurückkehrte und sich vor der berühmten schwarzen Tür mit der Nummer zehn noch einmal triumphierend den klickenden Kameras zuwandte, lächelte und winkte neben ihm auch Carrie Symonds. Der 55-jährige Premierminister nahm die 31-Jährige bei der Hand, legte den Arm um sie. Und bekräftigte mit dieser Botschaft ganz offiziell ihren Status als „First Lady“ – oder besser gesagt „First Girlfriend“ des Vereinigten Königreichs.

Im Juli, nachdem er den Vorsitz der Konservativen gewonnen und damit Theresa May als Regierungschef abgelöst hatte, zog er noch alleine in die Downing Street ein. Lebensgefährtin Symonds schlüpfte später unbemerkt durch die Hintertür. Es ist das erste Mal, dass ein Premier unverheiratet mit Partnerin in dem Regierungssitz residiert. Dementsprechend wild laufen in der Boulevardpresse die Spekulationen um eine baldige Hochzeit.